عراقية تفجر نفسها بحزام ناسف داخل مدرسة فى قضاء الطارمية





أ ش أ

فجرت سيدة ترتدى حزاما ناسفا نفسها، اليوم الأربعاء، داخل مدرسة خالية من التلاميذ فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة العراقية بغداد .

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعى - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) الإخبارية – وصلت معلومات استخباراتية تفيد بتواجد سيدة ترتدى حزاما ناسفا داخل مدرسة فى قضاء الطارمية، حاصر رجال الأمن المدرسة الإ إنها فجرت نفسها تفاديا للوقوع فى قبضة قوات الأمن.

وأضاف الربيعى، أن السيدة كانت تخطط لتفجير نفسها فى إحدى مناطق بغداد الحيوية، لافتا أن العملية الإرهابية ألحقت أضرارا مادية بالمدرسة دون وقوع خسائر بشرية .