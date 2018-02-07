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طالب ببنى سويف يستخرج علاجا للسرطان من سم الكوبرا المصرية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:00 ص
طالب ببنى سويف يستخرج علاجا للسرطان من سم الكوبرا المصرية مديرية التربية والتعليم ببنى سويف


بنى سويف أيمن لطفى
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يضم المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، العديد من الطلاب المبتكرين أصحاب المشروعات العلمية المختلفة منهم من أنهى مشروعه وفاز فى مسابقات محلية وعالمية، وبعضهم قطع شوطا وخطوات جادة فى طريق النجاح وإعلان نتائج علمية هامة خلال شهور قلائل قادمة.

"اليوم السابع" التقى معتز مؤمن محمد طالب بالصف الأول بمدرسة النيل الثانوية بمدينة بنى سويف للحديث عن مشروعه، وقال: أعمل فى مشروع وتجربة "استخلاص علاج سرطان الدماغ من سم الكوبرا المصرية" ودرست على مدى سبعة شهور نوع سم الأفعى المصرية "الكوبرا"، وأنواع من أمراض سرطان الدماغ فلاحظت وجود علاقة بين المرض وسم الكوبرا متمثلة فى أن المرض يرتبط بالجهاز العصبى، ولذلك فكرت فى تجربتى الجديدة التى تعتمد على عكس مفعول السم ليعالج الجهاز العصبى، بدلا من تأثيره عليه، وذلك كما حدث على مدى السنوات الماضية من إنتاج أمصال من الأمراض لعلاج المصابين بها.

وأضاف "معتز" أعكف حاليا على الانتهاء من الابتكار داخل معمل معهد السموم بالقاهرة، بمساعدة وإشراف من أحد أساتذة كلية الطب البشرى جامعة بنى سويف، ولم تحدث أى أعراض جانبية خلال عملى فى التجربة التى تهدف إلى استخراج مصل ودواء مصرى من سم الأفعى غير مكلف و أكثر أمانا للمريض من العمليات الجراحية والأشعة والعلاج الكيميائى، ويطرح فى الأسواق ليسهم فى علاج الخلايا السرطانية الدماغية بل و التخلص منها نهائيا .

 


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