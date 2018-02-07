ضبط 969 هاربا من أحكام وتحرير 1433 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة

ضبط 969 هاربا من أحكام وتحرير 1433 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرةالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:40 م
حمله مرورية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 969 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم تحرير 1433 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.
إضافة تعليق
"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة