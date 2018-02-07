ضبط 969 هاربا من أحكام وتحرير 1433 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 969 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم تحرير 1433 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.