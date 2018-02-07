ضبط 65 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

ادوية بيطرية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين بإشراف مقدم محمد دومة، من ضبط 20 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بمكتب بيطري غير مرخص لصاحبه "م.م.ع"، تحرر المحضر رقم 82 جنح أمن دولة قسم ثان كفر الشيخ.
كما تمكنت الحملة من ضبط 45 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومغشوشة بسيارة رقم ك.ي.ج 9736، قيادة "أ.ج.أ"، تحرر المحضر برقم 113 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول كفر الشيخ، وجارٍ العرض على النيابة المختصة .
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