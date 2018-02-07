ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين والبانجو فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، مع مديرتى أمن الشرقية والجيزة، بإشراف اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية، لمصلحة الأمن العام، القبض على تشكيل عصابى من أفراد عائلة الزلمات بحوزتهم بانجو وهيروين.

ووردت معلومات سرية لقطاع الأمن العام بالشرقية، والبحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية،عن تواجد 3 من العناصر الإجرامية الخطرة، بعائلة الزلمات أخطر العائلات الإجرامية، بقرية أبو نجاح بمركز الزقازيق، والتى روعت أمن المواطنين بالشرقية، بعد الثورة، بأحد المناطق بنطاق محافظة الجيزة.

وتوجهت مأمورية مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى، ومركز الزقازيق، برئاسة اللواء محمد والى، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية، وشارك فى المأمورية ضباط مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، بالتنسيق مع أمن الجيزة، وتم مداهمة المسكن المتواجد به المتهمين، وهم ضبطهم وهم كل من " عادل سعيد محمد إسماعيل" وشهرته زخمة، وسبق إتهامه فى 10 قضايا سرقة وقتل والمطلوب للتنفيذ عليه فى 4 جنايات قتل عمد عقوبة الإعدام، وقضيتين سرقة بالإكراه عقوبة السجن المؤبد عن كل واقعة، وعقوبة 10 سنوات، مخدرات وعقوبة 5 سنوات مخدرات، و"السيد محمد الشلقاني" المطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 جنايات و"مايسة " شقيقة الأول فى جناية مخدرات، من أفراد عائلة الزلمات، بتكوين تشكل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات وترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم بندقية إلية و2 بندقية خرطوش، و10 أكياس حشيش، بإجمالى كيلو، و8 لفافات كيلو بانجو، بإجمالى 20 كيلو بانجو،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن المتهمين آخر باقى العصابات الإجرامية لأفراد عائلة الزلمات التى قتل أحد أفرادها"خالد أبو زلمة" "محبوس" الرائد تامر عبد الفضيل معاون مباحث كفر شكر سنة 2004 أثناء مطاردتهم بدائرة كفر شكر.