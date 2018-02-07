ضبط 100 هارب من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت من تنفيذ 817 حكمًا متنوعًا منها 650 حكمًا جزئيًا و28 حكما مستأنفا، و117 حكم غرامات، هاربين من أحكام جنائية و20 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 4 آلاف و960 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهم هارب محكوم عليه، كما تم القبض على المتهم "حسين.ف.ذ"48 عاما عاطل ونجله"مصطفى"17 عاما عاطل ومقيمين بدائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليهما فى الجناية رقم 3340 لسنة 2016 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بسجنهما 10 سنوات بتهمة "استعمال قوة".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.