ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة وهاربين من أحكام قضائية بحملات فى بلبيس





كتب محمود عبد الراضى – أحمد إسماعيل

تمكن قطاع الأمن العام والأمن المركزى بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة وهاربين من أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى حملة أمنية مُكبرة، استهدفت دائرة مركز شرطة بلبيس، حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (3) من العناصر الإجرامية (أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية مخدرات بمركز مشتول السوق، والآخران محكوم عليهما بالسجن 5 سنوات فى قضيتى "سرقة بالإكراه - سلاح وذخيرة" ).

كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات جراب طبنجة - خوذة وقميص خاص بوضع الخزن الآلية )، وشخصان وبحوزتهما ( 2 بندقية خرطوش و8 طلقات من ذات العيار )، وشخص بحوزته ( بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار - 22 لفافة من مخدر الهيروين وقطع حجرية من ذات المخدر وزنت 250 جرام ، وأحد العناصر الإجرامية وبحوزته ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- 43 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام )، وشخصان مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية سرقة بالإكراه، وعاطل آخر مطلوب ضبطه فى قضية "حريق عمد بمركز شرطة بلبيس"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.