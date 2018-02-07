video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطل قبل ترويجه 6 كيلو بانجو فى الشرقية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:02 ص
ضبط عاطل قبل ترويجه 6 كيلو بانجو فى الشرقية اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، القبض على عاطل وشهرته شنكل لحيازته 6 كيلو بانجو بهدف ترويجها بدائرة المركز، وبعرضه على النيابة العامة، قررت بمعرفة أحمد نعيم مدير نيابة أولاد صقر، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، اخطارا من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام النقيب محمد حيدة رئيس مباحث أولاد صقر، ومعاونيه بإشراف المقدم شريف حمادة رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبط" أحمد س أ" 21 سنة عاطل وشهرته شنكل، بناء على معلومات سرية عنه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من محل إقامته وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وضبط بحوزته لفافتين من نبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الشرقية يضبط 6 أفراد من أسرة واحدة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اولاد صقر

شنكل

بانجو



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة