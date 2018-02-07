ضبط عاطل قبل ترويجه 6 كيلو بانجو فى الشرقية





الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، القبض على عاطل وشهرته شنكل لحيازته 6 كيلو بانجو بهدف ترويجها بدائرة المركز، وبعرضه على النيابة العامة، قررت بمعرفة أحمد نعيم مدير نيابة أولاد صقر، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، اخطارا من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام النقيب محمد حيدة رئيس مباحث أولاد صقر، ومعاونيه بإشراف المقدم شريف حمادة رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبط" أحمد س أ" 21 سنة عاطل وشهرته شنكل، بناء على معلومات سرية عنه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من محل إقامته وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وضبط بحوزته لفافتين من نبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.