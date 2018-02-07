ضبط عاطل قبل ترويجه 40 جرام هيروين بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان





الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان بالشرقية، القبض على عاطل قبل ترويجه 40 جرام من مخدر الهيروين على عملائه بدائرة القسم، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط قسم ثاني العاشر، برئاسة الرائد إسلام عواد، وبإشراف العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع العاشر، من ضبط" صابر م ع" 28 سنة حداد ومقيم دائرة القسم لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، تزن حوالي 40 جرام ومبلغ مالي، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.