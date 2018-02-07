ضبط عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين فى البحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير الأمن من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابىا للاتجار فى المخدرات وبحوزتهم 35 لفافة هيروين بالبحيرة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من مصطفى .ا.ا. 24 سنة عاطل ومحمد .ع.ف 25 سنة عاطل ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بأماكن ترددهما بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة دمنهور وبحوزتهما عدد 35 لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 35 جرام ، ومبلغ 340 جنيهاً ، 2 هاتف محمول، فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و طلقة من ذات العيار وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، المبلغ المالي من متحصلات البيع ، الهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.. وأضاف الثاني بحيازته للسلاح النارى "بقصد الدفاع" وتحرر المحضر اللازم.