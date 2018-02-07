ضبط طن و400 كيلو رنجه مجهولة المصدر قبل بيعهم فى السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء احمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، من ضبط طن و 400 كيلو من أسماك الرنجة المدخنة مجهولة المصدر وبدون بيانات، بمصنع" س.ص.ق" لتصنيع الأسماك بقرية بمركز سيدي سالم ،تحرر المحضر رقم 6733 لسنة 2017 جنح سيدى سالم وجار العرض على النيابة.

وتمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة نسرين النحاس ، نائب رئيس مدينة مطوبس ،من تحرير 14 محضراً منهم 3 مخابز لمخالفة مواعيد التشغيل والإنتاج ، وحضر لصاحب مخبز استعمل اسطوانة غاز منزلى داخل المخبز في غير الأغراض المخصصة لها، ومحضر لصاحب مخبز جمع شيكارتين دقيق وتم الزامه بسداد فارق السعر 1270 جنيه ، ومحضر تجميع 2500 رغيف بلدي بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء ضد أحد اصحاب الشركات ، ومحضر تجميع 600 رغيف بلدى مدعم .

كما حررت الحملة 5 محاضر لمخابز لإنتاجهم خبز بلدى ناقص الوزن مابين 10 جرام ، 20 جرام فى الرغيف الواحد وتم الزامم بسداد 3500 جنيه فارق السعر من الكمية المستولى عليها .