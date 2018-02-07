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ضبط دقيق مدعم وقضايا غش تجارى فى حملات تموينية لضبط الأسواق

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:38 م
ضبط دقيق مدعم وقضايا غش تجارى فى حملات تموينية لضبط الأسواق حملات تموينية - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء والاحتكار.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط (16) قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، وضبط (106) قضايا مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط ( 13) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و( 66) قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط (375) قضية فى مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط (12) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و(13) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك ضبط (7) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة وتولت النيابات المختصة التحقيقات.

 

 


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