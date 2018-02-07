ضبط المتهم الثانى فى ارتكاب واقعة الاعتداء على شرطى بدمياط





دمياط- عبده عبد البارى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط فى ضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على أحد أفراد الأمن.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء تواجد المقدم إسلام كمال البسيونى وكيل إدارة المرور، بميدان الساعة دائرة قسم أول دمياط صباح أمس لمباشرة عمله، حيث اشتبه فى شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية حاول استيقافهما إلا أنهما لاذا بالفرار، فأخطر النقاط المرورية الأخرى لضبطهما، فأغلق أمين الشرطة الحسينى راضى إبراهيم المعين خدمة بمنطقة الكوبرى المعدنى " اتجاه قدوم الدراجة " ، الطريق بالسيارات المارة لعرقلة هروب الشخصين، فحاول قائد الدراجة السير عكس الاتجاه فتتبعهما الأمين المذكور، حيث قام مرافق قائد الدراجة بالترجل وإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته للحيلولة دون ضبطهما " دون حدوث إصابات " حيث تمكن الأمين بمساعدة الأهالى من ضبط المتهم محمد أمير على المغربى 23 سنة إستورجى ومقيم بقرية السنانية دائرة مركز دمياط وبالكشف عليه جنائياً تبين سابقة اتهامه فى عدد ( 2 ) قضية " قتل خطأ ـ سرقة " وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وعدد ( 3 ) طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض " خنجر " وفر قائد الدراجة بها هارباً.

وبعد 6 ساعات على وقت ارتكاب الواقعة تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط قائد الدراجة الذى فر هاربا والذى تبين أنه يدعى السيد الشحات السيد الإمام 25 سنة استورجى ومقيم بذات الناحية وسبق اتهامه فى عدد 6 قضايا سلاح أبيض ـ مخدرات مشاجرة ".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8/1372 جنايات قسم شرطة أول دمياط لسنة 2018م وجارى العرض على النيابــة العامــة .

وفى سياق متصل كرم، مدير أمن دمياط أمين الشرطة الحسينى راضى والمقدم اسلام كمال ليقظتهما وحسن تصرفها.