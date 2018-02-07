صور.. وزير الدفاع الأمريكى: الأزمة مع كوريا الشمالية على المسار الدبلوماسى





(أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس الأربعاء أن الأزمة مع كوريا الشمالية هى اليوم على المسار الدبلوماسي.

وقال ماتيس للصحفيين فى البيت الأبيض: "فى ما يتعلق بالوضع مع كوريا، إنه بثبات على الخط الدبلوماسي"، ردا على سؤال عما إذا كانت احتمالات الحرب مع بيونج يانج أقرب مما كانت عليه قبل سنة لدى تولى دونالد ترامب منصبه.

وأضاف: "لقد لاحظنا تحركا دبلوماسيا أقوى بكثير"، مشيرا إلى القرارات التى تبناها مجلس الأمن الدولى لتشديد الضغوط على نظام كيم جونج أون.



مؤتمر وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس



وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس