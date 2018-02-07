صور.. وزير الدفاع الأمريكى: الأزمة مع كوريا الشمالية على المسار الدبلوماسى

صور.. وزير الدفاع الأمريكى: الأزمة مع كوريا الشمالية على المسار الدبلوماسىالأربعاء، 07 فبراير 2018 10:18 م
وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
(أ ف ب)
إضافة تعليق
أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس الأربعاء أن الأزمة مع كوريا الشمالية هى اليوم على المسار الدبلوماسي.
وقال ماتيس للصحفيين فى البيت الأبيض: "فى ما يتعلق بالوضع مع كوريا، إنه بثبات على الخط الدبلوماسي"، ردا على سؤال عما إذا كانت احتمالات الحرب مع بيونج يانج أقرب مما كانت عليه قبل سنة لدى تولى دونالد ترامب منصبه.
وأضاف: "لقد لاحظنا تحركا دبلوماسيا أقوى بكثير"، مشيرا إلى القرارات التى تبناها مجلس الأمن الدولى لتشديد الضغوط على نظام كيم جونج أون.
مؤتمر وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
وزير الدفاع الأمريكى
إضافة تعليق
5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى
كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة