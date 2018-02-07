صور.. مدير المرور يتفقد حملات "مسافة آمان" على الطرق السريعة

صور.. مدير المرور يتفقد حملات "مسافة آمان" على الطرق السريعةالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:18 م
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
قاد اللواء عصمت الاشقر مدير الإدارة العامة للمرور، وبرفقته اللواء عاطف الشاعر، مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة، جولات أمنية موسعة، تفقدا خلالها الحملات المرورية بالطرق السريعة، ومتابعة حملة "مسافة الأمان بين السيارات حفاظا على سلامتك"، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
اللواء عصمت الأشقر بتفقد الطرق السريعة
وخلال الجولات، تم التقابل مع العميد حسام الشايب مدير مرور بنى سويف، والتأكد من التوعية المرورية على الحملات بنطاق محافظة بنى سويف، والتقابل مع العميد عادل جلال مدير مرور المنيا، والتأكد من حملات التوعية المرورية بنطاق محافظة المنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
حملة مسافة الأمان بين السيارات
اللواء عصمت الأشقر يتفقد أجهزة الرادار
جولات أمنية موسعة
إضافة تعليق
"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة