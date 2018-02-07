صور.. مدير المرور يتفقد حملات "مسافة آمان" على الطرق السريعة





كتب عبد الرحمن سيد

قاد اللواء عصمت الاشقر مدير الإدارة العامة للمرور، وبرفقته اللواء عاطف الشاعر، مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة، جولات أمنية موسعة، تفقدا خلالها الحملات المرورية بالطرق السريعة، ومتابعة حملة "مسافة الأمان بين السيارات حفاظا على سلامتك"، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.



اللواء عصمت الأشقر بتفقد الطرق السريعة

وخلال الجولات، تم التقابل مع العميد حسام الشايب مدير مرور بنى سويف، والتأكد من التوعية المرورية على الحملات بنطاق محافظة بنى سويف، والتقابل مع العميد عادل جلال مدير مرور المنيا، والتأكد من حملات التوعية المرورية بنطاق محافظة المنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.



حملة مسافة الأمان بين السيارات



اللواء عصمت الأشقر يتفقد أجهزة الرادار