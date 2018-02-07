صور..محافظ القليوبية والسويدى وحسب الله يفتتحان مقر دعم مصر بشبرا الخيمة

صور..محافظ القليوبية والسويدى وحسب الله يفتتحان مقر دعم مصر بشبرا الخيمةالأربعاء، 07 فبراير 2018 07:11 م
جانب من إفتتاح المقر الجديد لإئتلاف دعم مصر
القليوبية – أحمد عبد الهادى بكير
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افتتح محافظ القليوبية ، اللواء محمود عشماوى ، والنائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للبرلمان ، والنائب الدكتور محمد سليم نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، مقر ائتلاف دعم مصر الجديد بالمحافظة بمنطقة شبرا الخيمة أول.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد زكى السويدى رئيس الائتلاف ، والنواب احمد بدوى وسولاف درويش وعادل عامر وحسين عشماوى وثروت بخيت وجمال محفوظ ، وتفقد عشماوى و السويدى مقر الائتلاف الجديد وأكد السويدى أن الائتلاف يجهز مقرات بباقى المحافظات ليصبح بكل محافظة مقر.
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