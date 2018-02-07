صور.. محافظ الأقصر يفتتح مدارس ومشروعات جديدة بقرية كومير إسنا





الأقصر – أحمد مرعى

شهد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأربعاء، افتتاح العديد من المشروعات التنموية بقرية كومير بمركز إسنا، نفذتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى إطار الخطة المجتمعية لتقديم الخدمات التنموية فى معظم محافظات مصر، وحضر الافتتاح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير .

وفى إطار التعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى، تم افتتاح مدرسة تعليم أساسى بقرية كومير بإسنا تضم 22 فصل دراسى بجانب تطوير وتجهيز مدرستين للتعليم الأساسى والابتدائى بالإضافة إلى تجهيز المدارس بالأثاث والأدوات المدرسية اللازمة وتوفير الزى المدرسى للطلاب ودعم الأنشطة الطلابية لعدد 1336 طالباً فضلاً عن تنفيذ 7 برامج للتنمية المهنية لـ 119 معلما وتدريب القيادة المدرسية ومجالس الأمناء.

وفى مجال التكافل الاجتماعى، تم تفقد مشروع تحسين بيئة العمل بإعادة بناء 49 منزلاً وترميم 16 منزلاً وتسقيف 18 منزلاً بجانب إنشاء دورات مياه لـ 11 منزلاً وتوفير مستلزمات منزلية ومعيشية لـ 56 أسرة بقرية كومير، كما تم الاهتمام بمشروعات توليد الدخل حيث تم توفير 40 مشروع تربية أغنام بواقع 4 رؤوس لكل مستحق، وتوفير مشروعات متناهية الصغر حرفية وتجارية لـ 40 أسرة.

وفى سياق متصل، اهتم البنك الأهلى ومؤسسة مصر الخير بدعم الخدمات الصحية ومياه الشرب، إذ تم إحلال وتجديد ودعم المناطق المحرومة بالقرى بـ 70 ألف متر شبكات UPVC تخدم 52 ألف نسمة فى 8 قرى بمحيط الوحدة المحلية لقرية كومير، كما تم تنفيذ 3600 وصلة منزلية لنقل الأسر على الخطوط الجديدة بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية شاملة وقوافل رمد والعمل على إجراء تحاليل للكشف عن بؤر الإصابة بفيروس سي لـ 2880 شخصا بقرية كومير وإعادة بناء الوحدة الصحية بقرية القرايا.

و أعرب محافظ الأقصر عن تقديره للتعاون بين البنك الأهلى ومؤسسة مصر الخير من أجل النهوض بالمناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجا بهدف تقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر استحقاقا، وتطوير الخدمات العامة لتحسين نوعية الحياة فى المجتمعات الريفية.

كما صرح محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير أن نجاح عميلة التنمية المجتمعية المستدامة والحقيقية يأتى من خلال تضافر جهود القطاع العام المتمثل فى محافظة الأقصر والقطاع المصرف المتمثل فى البنك الأهلى المصرى والمجتمع المدنى المتمثل فى مؤسسة مصر الخير و الإعلام المصرى الواعى.