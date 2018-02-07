صور.. ضبط سيارة بالسويس مسروقة من شبرا

السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من ضبط سيارة بحى الأربعين، تبين من فحصها أنها مسروقة من منطقة الساحل فى شبرا بالقاهرة.

كان اللواء محمد جاد مدير امن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بقيام ضباط البحث الجنائى بشن حمالات أمنية بجميع الأحياء بالمحافظة.

وخلال التواجد الأمنى لضباط الشرطة بدائرة قسم شرطة الأربعين، اشتبه النقيب محمد عزب معاون مباحث مرور السويس، فى سيارة هيونداى يقودها شخص داخل منطقة الالبان السكنية، وبفحصها تبين انها مسروقة من منطقة الساحل فى شبرا.

وضبط معاون مباحث المرور، بحوزة قائد السيارة توكيل سير سيارة مزور، كان يسير به لاستخدام السيارة المسروقة.