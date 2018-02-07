صور.. "سبيس إكس" تختبر بنجاح إطلاق "فالكون هيفى" أقوى صاروخ فى العالم





(رويترز)

أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح صاروخها فالكون هيفي، أقوى صاروخ فى العالم، إلى الفضاء فى أول اختبار لإطلاقه لتضع بذلك الشركة الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك حجر زاوية جديد فى مسيرتها.

وانطلق الصاروخ مخترقا السماء الزرقاء الصافية، من موقع لإطلاق الصواريخ بولاية فلوريدا الأمريكية بدأت منه البعثات الفضائية إلى القمر.

ويحمل الصاروخ الذى يعادل طوله مبنى مكونا من 23 طابقا سيارة تسلا رودستار حمراء اللون إلى الفضاء كحمولة تجريبية.

وهدر فالكون هيفى أثناء انطلاقه من منصة الإطلاق مخلفا سحبا من البخار والدخان والرماد الساعة 3:45 عصرا بالتوقيت المحلى، فى مركز كنيدى للفضاء فى كيب كنافيرال.

وتسنى سماع الهتاف الصاخب للعاملين فى سبيس إكس من مقرها فى هاوثورن بولاية كاليفورنيا حيث أذيعت لقطات حية لعملية الإطلاق. ونصب مئات الأشخاص الخيام على بعد ثمانية كيلومترات من مركز الفضاء لمشاهدة انطلاق الصاروخ.

وكان ماسك قال إن إحدى اللحظات الحاسمة فى الاختبار ستكون عندما ينفصل محركان على جانبى الصاروخ خلال ثلاث دقائق من الإطلاق. وحدث هذا دون عقبات فيما يبدو.

وبفضل تكنولوجيا سبيس إكس الرائدة لاستخدام الصواريخ المستعملة، وهو ما يعنى تكلفة أقل، عاد المحركان الجانبيان بأمان إلى الأرض واستقرا على منصتى هبوط فى محطة كيب كنافيرال الجوية بعد نحو ثمانى دقائق من الإطلاق.

والصاروخ فالكون هيفى مصمم لوضع حمولة يصل وزنها إلى 70 طنا فى مدار قريب من الأرض بتكلفة 90 مليون دولار لكل عملية إطلاق. ويعادل هذا مثلى قدرة الحمولة لأكبر الصواريخ فى أسطول الفضاء الأمريكى وهو الصاروخ دلتا 4 هيفي.

ويجعل اختبار الإطلاق فالكون هيفى أقوى صاروخ قيد التشغيل فى الفضاء إذ يمكنه نقل حمولة أكبر من أى مركبة فضائية انطلقت منذ إطلاق الصاروخ ساترن 5 التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والذى أحالته ناسا للتقاعد عام 1973 أو الصاروخ السوفيتى إنيرجيا الذى انطلق فى آخر مهمة له عام 1988.

ومن المفترض أن توضع السيارة تسلا رودستار فى مدار شمسى افتراضى وفى مسار يجعلها تبعد عن الأرض بنفس مسافة بعد كوكب المريخ عنها.

كانت سبيس إكس أعلنت أنها تعتزم استخدام الصاروخ فالكون هيفى لإرسال اثنين من السائحين فى جولة مدفوعة الأجر حول القمر وإعادتهما. لكن ماسك قال يوم الاثنين إنه يميل الآن إلى تأجيل هذه المهمة لحين تطوير نظام إطلاق أقوى فى سبيس إكس.



أكبر صاروخ فى العالم



الصاروخ في السماء



انطلاق الصاروخ إلي الفضاء



أهالى يشاهدون الصاروخ



تصاعد الدخان من إطلاق الصاروخ



رود الشواطئ يشاهدون الصاروخ



صاروخ سبيس إكس



لحظة إطلاق الصاروخ



مقر سبيس إكس