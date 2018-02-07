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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:27 م
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صور.. زلزال جديد بقوة 5.7 ريختر يضرب ساحل تايوان الشرقى

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:25 م
صور.. زلزال جديد بقوة 5.7 ريختر يضرب ساحل تايوان الشرقى تساقط برج


(أ ش أ) تصوير (أ ف ب)
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أفادت تقارير بأن زلزالا جديدا بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب الساحل الشرقى لتايوان اليوم الأربعاء؛ ما عطل عمليات البحث والإنقاذ التى تجرى بحثا عن ناجين من الزلزال الذى ضربها أمس بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة (ديلى إكسبريس) البريطانية، فقد تسببت تلك الهزة الأرضية فى هلع فى الجزيرة الآسيوية المكتظة بالسكان، وأورد مركز رصد الزلازل الأورو-متوسطى بيانات حول الزلزال على موقعه الإلكترونى.


وكان مركز المسح الجيولوجى الأمريكى قد أعلن - أمس - أن زلزالاً بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الشرقى لتايوان.

إنقاذ المصابين
إنقاذ المصابين

 

برج سكنى يسقط
برج سكنى يسقط

 

تهدم المنازل
تهدم المنازل

 

عمال الإغاثة
عمال الإغاثة

 


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