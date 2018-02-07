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صور.. خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطنى للتراث والثقافة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:51 م
صور.. خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطنى للتراث والثقافة الملك سلمان عاهل السعودية


وكالات
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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد عصر اليوم الأربعاء حفل افتتاح المهرجان الوطنى للتراث والثقافة فى دورته الثانية والثلاثين، الذى تنظمه وزارة الحرس الوطنى بالجنادرية .

ووفق وكالة "واس" السعودية، فأن لدى وصول الملك سلمان إلى مقر المهرجان بالجنادرية، كان فى استقباله، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطنى رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطنى للتراث والثقافة، ومعالى نائب وزير الحرس الوطنى نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولى بسلطنة عمان، والشيخ الفريق الركن محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطنى بمملكة البحرين، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ثم بعد ذلك عزف السلام الملكى .

ثم بدأ سباق الهجن السنوى الكبير، كما أدت مجموعة من الفرق عروضاً شعبية.

الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز

 

الملك سلمان يحيي الحضور
الملك سلمان يحيي الحضور

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

وصول الملك سلمان
وصول الملك سلمان

 


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