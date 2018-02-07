صور.. بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ يقرر تنظيم زيارات للمستشفيات والمدارس

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، برئاسة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، تنظيم زيارات للمستشفيات بمدن المحافظة، للتعرف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واحتياجات المواطنين، واحتياجات المستشفيات من أجهزة طبية وأدوية، وعقد ندوة بكلية الزراعة عن دور المساجد والكنائس، لنشر المحبة والقيم الدينية، وتنظيم زيارات للمدارس لنشر روح الاخاء والمواطنة وروح المحبة بين الطلاب والطالبات، والتوعية بالانتماء والولاء لمصر .

جاء ذلك، خلال لقاء عقده مجلس أمناء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، بمقر بيت العائلة، برئاسة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وحضور القمص ياكوبس أسعد كاهن عام بكفر الشيخ، وأمين لجنة المتابعة لبيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، والقمص صمويل لبيب كاهن كنيسة القديسة دميانه مقرر مساعد لجنة الخطاب الديني، وأشرف صحصاح مسئول لجنة السياحة والاعلام، وعلاء العريان منسق بيت العائلة بكفر الشيخ، والمستشار ماجد زكى نائب مجلس الدولة، ومقرر لجنة فض المنازعات، وجورج سمير خليل مدير عام بالتربية والتعليم، والسكرتير التنفيذى لبيت العائلة بكفر الشيخ، ومقرر مساعد لجنة التعليم .