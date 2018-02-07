صور.. الرياضة توحد ما فرقته السياسية.. وفد كوريا الشمالية الأولمبى يصل سول





وكالات

ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن الوفد الأولمبى الكورى الشمالى المكون من حوالى 280 شخصا على رأسهم وزير الرياضة كيم إيل غوك وصل إلى مكتب العبور الحدودى فى غضون الساعة التاسعة والنصف قبل ظهر اليوم فى مدينة باجو الحدودية .

ويتكون الوفد الأولمبى من 4 مسئولين من اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية و229 شخصا من فريق التشجيع و26 شخصا من فريق التايكواندو الاستعراضى و21 شخصا من الفريق الإعلامى، بحسب ما اتفقت عليه الكوريتان فى اجتماع العمل المنعقد يوم 17 من الشهر الماضي.

ومن المخطط أن يتوجه الوفد الأولمبى الكورى الشمالى إلى موقع الإقامة المخصص له فى بيونغ تشانغ والمناطق المجاورة لها، حيث أن مسئولى اللجنة الاولمبية الكورية الشمالية سيقيمون فى فندق هوليديين فى بيونغ تشانغ بينما يقيم أفراد فريق التشجيع وفريق استعراضى لرياضة التايكواندو والفريق الإعلامى فى فندق إنجيه سبيديوم فى بلدة إنجيه المجاورة لبيونغ تاشنغ.

ويعرف فريق التشجيع بأن معظم أعضاءه نساء وسيقوم بتشجيع اللاعبين الكوريين الشماليين وفريق هوكى الجليد الكورى الموحد بالإضافة إلى اللاعبين الجنوبيين فى بعض المنافسات.

وبالنسبة لفريق التايكواندو الاستعراضى ، سيقدم عروضا لـ4 مرات بالتعاون مع فريق التايكواندو الاستعراضى فى الجنوب، فى فعاليات ما قبل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ (9 فبراير) وفى مدينة سوكتشو(يوم 10 ) ومجلس بلدية سيئول(يوم 12) وقاعة سانغ آم لمحطة MBC (يوم 14).

وسبق أن وصلت لاعبات فريق هوكى الجليد إلى الجنوب يوم 25 من الشهر الماضى عبر طريق كيونغ-إى البري، ووصل المتزلجين الكوريين الشماليين مع اللاعبين الجنوبيين الذين تدربوا معهم فى ملعب ماسيكريونغ فى الشمال يوم الأول من الشهر الحالى على متن طائرة مستأجرة من قبل كوريا الجنوبية.

ووصل أعضاء الفرقة الفنية يوم أمس الثلاثاء على متن سفينة مان كيونغ بونغ 92 عن طريق ميناء موكهو في مدينة دونغ-هيه الساحلية الشرقية.

بهذا تبقى وصول الفريق رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونغ-نام، حيث أخطرت بيونغ يانغ بوصول الوفد رفيع المستوى خلال الفترة من 9-11 دون توضيح التفاصيل عن مرافيه وطريقة وصول الفريق.



النزول من البواخر



جانب من الوفد الأولمبى



قيادي في وفد كوريا الشمالية الأولمبى



كوريات من الشمال



لحظة الوصول



من الوفد الأولمبى



وصول الأراضي الكورية الجنوبية



وفد كوريا الشمالية الأولمبى يصل كوريا الجنوبية