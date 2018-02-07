صور.. الداخلية تنظم قافلة طبية لخدمة سكان جزيرة العزبى بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

وجهت وزارة الداخلية قوافل طبية للمناطق الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تفعيل دورها المجتمعى، وذلك بالدفع بقافلة طبية بجزيرة العزبى التى تقع داخل بحيرة المنزلة على بعد 35 كيلو متر من محافظة دمياط وتتبع إداريا محافظة الدقهلية ولكن تحصل على معظم خدماتها من دمياط.

اليوم السابع رافقت القافلة الطبية، فى يومها الثانى لترصد مدى المعاناة والصعوبات التى واجهها أطباء الشرطة فى الوصول لإحدى المناطق النائية وهى جزيرة العزبى بدءا من استقلال القوارب السريعة من مقر المسطحات المائية القديم بقرية غيط النصارى ببحيرة المنزلة واستغرقت الرحلة 40 دقيقة ذهابا .

وضمت القافلة الرائد أحمد ماهر "رمد" والرائد محمود نبيل " صيدلى" والنقيب كريم فتحى " قلب" والنقيب عمرو عبد المجيد "جراحة" والنقيب محمد الطاهر " جلدية" والنقيب أحمد عبد الوهاب " عظام" والملازم أول عاصم الدسوقى "علاج طبيعى" والملازم أول عبد الوهاب سعيد "أنف وأذن" والعريف مصطفى جاد " ممرض" والعريف أحمد سعيد " ممرض" والعريف الحسينى أحمد "ممرض".

وبداخل أحد منازل الجزيرة بدأت القافلة أعمالها باستقبال أهالى القرية وبخاصة الأطفال لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم.

وقال الرائد أحمد ماهر طبيب رمد، "نحن متواجدين بجزيرة العزبى لتقديم خدمة صحية بسيطة لأهالينا مضيفا أول مرة أسمع عن هذه الجزيرة ونحن هنا سعداء لاننا خففنا جزءا بسيطا من آلام هؤلاء المواطنين بصرف النظر عن مشقة الحضور إلى هنا"، مضيفا "قمنا بتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، فى ضوء الخدمة المجانية المقدمة من وزارة الداخلية".

وكشف ماهر أن القافلة شملت تخصصات الرمد والجراحة والباطنة والقلب والجلدية، مشيرا إلى أن اليوم الأول تم الكشف الطبى على 250 شخصا واليوم قمنا بالكشف عن 240 شخص وسنكمل يومنا الأخير غدا.

وعن نوعية الأمراض المتواجدة بين أهالى الجزيرة يقول لم نلاحظ وجود أمراض متوطنة ولكن من الواضح لنا إصابة العديد من أطفال الجزيرة بالصفراء فضلا عن الأمراض الجلدية الناتجة عن البيئة المحيطة وبخاصة مع انتشار الحشرات الزاحفة والطائرة.

وأكد النقيب كريم فتحى أخصائى قلب عن سعادته بالمشاركة فى هذه القافلة والتخفيف عن معاناة المواطنين موضحا عن انه لأول مرة يزور بحيرة المنزلة ويسمع عن تلك الجزيرة.

بينما عبر جمال العزبى أحد سكان الجزيرة عن سعادته البالغة بتلك القافلة مشيدا بدور الشرطة فى التخفيف عن معاناة سكان الجزيرة مطالبا بعمل وحدة صحية أو مستوصف لخدمة أهالى الجزيرة التى يبلغ عدد سكانها أكثر من ألفى شخص.

وقال اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، أن القافلة الطبية، وقعت الكشف الطبى المجانى وصرف العلاج اللازم لقاطنى جزيرة العزبى أحد أكثر المناطق احتياجا بالمحافظة، مضيفا أنه تم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وتنظيم مبادرة " صحتك تهمنا".

وأشار إلى أنه تم اختيار جزيرة العزبى نظرا لعدم وجود أى نوع من الخدمات الصحية.

وأكد أبو العز أن هذه الخطوة تأتى تفعيلا للدور المجتمعى و الإنسانى وتعظيما لدور المبادرات الإنسانية لوزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن دمياط .























































