صور.. البيت الأبيض يشعر "بارتياح بالغ" بعد تقلبات سوق الأسهم الأمريكى

صور.. البيت الأبيض يشعر "بارتياح بالغ" بعد تقلبات سوق الأسهم الأمريكىالأربعاء، 07 فبراير 2018 01:12 ص
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
(رويترز)
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قال البيت الأبيض، إنه يشعر "بارتياح بالغ" إزاء الوضع الحالى للاقتصاد الأمريكي، على الرغم من التقلبات الأخيرة فى سوق الأسهم.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين عندما سئلت عن التقلبات فى سوق الأسهم الأمريكية: "الاقتصاد قوى للغاية حاليا. الرئيس ما زال يركز على أسس الاقتصاد الطويلة الأجل التى هى قوية جدا فى هذا البلد.
وأضافت: "لم يحدث شيء على مدى اليومين الماضيين فى اقتصادنا يختلف بشكل جوهرى عما كان قبل أسبوعين ونحن مرتاحون جدا لما نحن فيه الآن".
المتحدثة باسم البيت الأبيض
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
سارة ساندرز
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