صور .. الاستعدادات النهائية داخل استاد بنى سويف الرياضى لاحتفالية "كلنا معاك" غدا

صور .. الاستعدادات النهائية داخل استاد بنى سويف الرياضى لاحتفالية "كلنا معاك" غداالأربعاء، 07 فبراير 2018 11:06 م
استعدادات حملة كلنا معاك من أجل مصر
بنى سويف :هانى فتحى
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تواصل حملة "كلنا معاك من اجل مصر "الاستعدادات النهائية لتجهيز إستاد بنى سويف الرياضى لاقامة الاحتفالية التى تنظمها الحملة فى الثالثة عصرا غداً الخميس،تأيداً لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.
وقال الدكتور شريف عبد المنعم أمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر ببنى سويف إن التجمع هو مظاهرة حب وتأييد ومبايعة من ابناء بنى سويف للرئيس السيسى، وبحضور عدد من الشخصيات العامة ومنهم الإعلامى مصطفى بكرى، ومحمد هيبة رئيس عام الحملة، علاء عابد امين عام حزب المصريين الأحرار وعدد كبير من أبناء بنى سويف وقياداتها.
وأكد الدكتور محمد زين أمين الإعلام بالحملة ، فى بيان للحملة بأن اللقاء سيحصرة الفنان المطرب محمد فؤاد والمطرب الشاب احمد جمال، وجميع طوائف المجتمع السويفى وذلك تأييدا ومبايعة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار زين إلى أن بنى سويف تعلن بكل طوائفها أنها محافظة ليست اخوانية كما حاول البعض أن يدعى بذلك وان هناك فارقا بين التدين الفطرى وهذة طبيعة كل الشعب المصرى والانتماء لأى فصيل على حساب الوطن وأن بنى سويف كلها من أجل مصر.
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