صور.. استمرار تظاهرات الأفارقة فى إسرائيل احتجاجا على مخطط ترحيلهم

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تظاهر أكثر من ألفى مهاجر من طالبى اللجوء الأفارقة أمام سفارة رواندا فى إسرائيل اليوم الأربعاء، احتجاجا على ما تردد عن توقيع اتفاقية بين رواندا وإسرائيل تتيح لإسرائيل ترحيل طالبى اللجوء بشكل قسرى إلى رواندا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - فى نبأ بثته على موقعها الإلكترونى اليوم - أن المهاجرين نظموا تظاهرة أمام السفارة الرواندية فى مدينة (هيرتسليا) الساحلية الإسرائيلية بمشاركة إسرائيليين للاحتجاج على خطة إسرائيل لترحيل المهاجرين الأفارقة والاتفاقية التى نفت رواندا توقيعها.



ومن المتوقع أن تنطلق تظاهرات مماثلة أمام سفارات رواندا فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وهولندا.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لإسرائيل ورواندا ومنها "الاعتراف باللاجئين واجب أخلاقي"، و"اللاجئ لا يطرد لاجئا آخر"، ووصفوا خطط ترحيلهم بـ"العنصرية"، وأكدوا أن ترحيلهم إلى رواندا يعرض حياتهم للخطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تظاهرات اليوم هى الثانية للمهاجرين الأفارقة بهذا الحجم، حيث تظاهر ما يقرب من 2000 لاجئ أمام السفارة فى 22 يناير الماضى مطالبين رواندا بعدم التعاون مع إسرائيل فى طردهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وضعت خطة لترحيل حوالى 40 ألف مهاجر وطالب لجوء أفريقى، وأمهلتهم فى نوفمبر الماضى ثلاثة أشهر للمغادرة ووضعت أمامهم خيارين: إما الحبس أو مغادرة البلاد طواعية.



أفريقي يتظاهر في إسرائيل



الطلاء الأبيض على وجوه المتظاهرين



بعض الافتات



جانب من التظاهر