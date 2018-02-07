صور.. إلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطارات باريس بسبب تساقط الثلوج

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اليوم الأربعاء إلغاء العديد من رحلاتها المقلعة من مطارات باريس بسبب تساقط الثلوج.

وقالت (إير فرانس) - فى بيان - إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية فسوف يكون هناك تأخر كبير لبعض الرحلات المقلعة من مطارى العاصمة "شارل دو جول" و "باريس-أورلي".

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتسيير 90 % من رحلاتها الطويلة و60 % من الرحلات المتوسطة القادمة من مطار شارل دوجول و50 % من رحلاتها القصيرة القادمة من مطار باريس-أورلى.



وقد اتخذت (إير فرانس) إجراءات تسمح للمسافرين على خطوطها بتأجيل الرحلات اذا أمكن لهم وذلك دون دفع أى تكلفة إضافية.

يشار إلى أن الثلوج قد غطت العاصمة الفرنسية وضواحيها - التى تشهد انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة - ما تسبب فى اضطراب فى حركة القطارات والنقل العام.



وحذرت مديرية شرطة باريس السكان من استخدام السيارات، وتم وضع 25 دائرة تحت درجة الإنذار البرتقالى خوفا من استمرار تساقط الثلوج. واتخذت إجراءات تمنع سير المراكب الثقيلة (أكثر من 7,5 طن) على الطرق الرئيسية.



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