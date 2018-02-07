video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أهالى مدينة هوالين التايوانية يفترشون الشوارع بعد الزلزال المدمر

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:07 ص
صور.. أهالى مدينة هوالين التايوانية يفترشون الشوارع بعد الزلزال المدمر زلزال تايوان


كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

افترش أهالى مدينة هوالين التايوانية، الشوارع بعد أن دمر زلزال بلغت شدته 6.4 درجة، العديد من منازلهم وأسفر عن قتلى ومئات الإصابات.

وقال رئيس الوزراء وليام لاى فى اجتماع طارئ للحكومة "للأسف، قتل شخصان وأصيب 114 بإصابات خفيفة أو شديدة".

ووقع الزلزال وفق لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، على بعد 22 كيلومترا شمال شرقى هوا لين فى تايوان وعلى عمق كيلومتر واحد.

 

أهالى مدينة هوالين التايوانية في الشوارع
أهالى مدينة هوالين التايوانية في الشوارع

 

أهالى مدينة هوالين التايوانية بعد الزلزال
أهالى مدينة هوالين التايوانية بعد الزلزال

 

أهالى مدينة هوالين التايوانية
أهالى مدينة هوالين التايوانية

 

أهالى مدينة هوالين
أهالى مدينة هوالين

 

نقل المسنيين
نقل المسنيين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا المساء.. قتيلان وأكثر من 100 جريح بسبب زلزال فى تايوان.. إغلاق برج إيفل بسبب تساقط الثلوج بباريس.. انهيار جزئى لجسر بالبرازيل.. مظاهرات بكوريا الجنوبية اعتراضا على مشاركة بيونج يانج بالأولمبياد

زلزال تايوان

تايوان

ريختر



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة