صور.. أهالى مدينة هوالين التايوانية يفترشون الشوارع بعد الزلزال المدمر

صور.. أهالى مدينة هوالين التايوانية يفترشون الشوارع بعد الزلزال المدمرالأربعاء، 07 فبراير 2018 06:07 ص
زلزال تايوان
كتب عبد الوهاب الجندى
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افترش أهالى مدينة هوالين التايوانية، الشوارع بعد أن دمر زلزال بلغت شدته 6.4 درجة، العديد من منازلهم وأسفر عن قتلى ومئات الإصابات.
وقال رئيس الوزراء وليام لاى فى اجتماع طارئ للحكومة "للأسف، قتل شخصان وأصيب 114 بإصابات خفيفة أو شديدة".
ووقع الزلزال وفق لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، على بعد 22 كيلومترا شمال شرقى هوا لين فى تايوان وعلى عمق كيلومتر واحد.
أهالى مدينة هوالين التايوانية في الشوارع
أهالى مدينة هوالين التايوانية بعد الزلزال
أهالى مدينة هوالين التايوانية
أهالى مدينة هوالين
نقل المسنيين
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