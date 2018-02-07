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صور.. أهالى قرية شطب بأسيوط يعلنون تأييدهم لانتخاب السيسى لفترة ثانية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 07:56 م
صور.. أهالى قرية شطب بأسيوط يعلنون تأييدهم لانتخاب السيسى لفترة ثانية مؤتمر دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية


أسيوط ـ محمود عجمي
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بدأت فعاليات مؤتمر دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط، بحضور اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، وعبدالعزيز محمد كدوانى عمدة قرية شطب و الدكتور احمد عوض الصعيد، وكيل وزارة الاثار باسيوط و مجدى كريم  والعديد من القيادات الشعبية وأهالي القرية .

وقال النائب يحيي كدواني، عضو مجلس النواب، إن أهالي قرية شطب بأسيوط، يعلنون تأييدهم ودعهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية وإقامة المشروعات القومية لاسيما وان محافظة أسيوط شهدت إقامة مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطة كهرباء غرب أسيوط ومدينة ناصر.

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حملة من أجل مصر

وأضاف النائب يحيي كدواني، إلي إنه المؤتمر يهدف إلي توعية المواطنين وحثهم علي المشاركة الايجابية في الانتخابات وإعلان تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلي أن الدولة تسعي إلي توفير فرص عمل للشباب وتوفير المواد الغذائية والتوسع في إقامة مشروعات الإسكان وجذب المزيد من الاستثمارات والحفاظ علي أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية .

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جانب من حضور مؤتمر دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

ومن جانبهم أعلن أهالي قرية شطب تأييدهم ودعهم لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة التنمية وانحيازه للمواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجا وتعمية مشروع تكافل وكرامة والعمل علي النهوض بالتعليم والصحة والكهرباء والإسكان ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

 

 


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