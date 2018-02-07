صور .. أهالى الوادى بطور سيناء يشكون نقص المواصلات وعدم إنارة الشوارع





جنوب سيناء – فايزة مرسال

اشتكى أهالى قرية الوادى بطور سيناء من نقص الموصلات والكهرباء وأطباء إلى اللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة.

وتقول أم عبد الله من قرية الوادى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن القرية تعانى الكثير من المشكلات نطالب بتوفير موصلات لأبناء قرية من الطلبة والموظفين وعدك وجود محلات تجارية مما يضطر جميع الأهالى للتوجه إلى المدينة لشراء مستلزمات الحياة اليومية، وطالبت بتوفير سيارة بريد لصرف المعاشات والخدمات البريدية.

وقال سعيد حميد من اهالى القرية إن القرية عدم وجود مخابز عيش وخضار مما يضطر المواطن للبحث عن وسيلة موصلات، وفى أغلب الأحيان يضطر لأخذ تاكسى بـ20 جنيها ،لافتا أن معظم أهالى القرية من محدودى الدخل.

وقال اللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه سيتم توفير موصلات خلال 24 ساعة، وأمر رئيس المدينة سحب أى رخصة سرفيس يرفض العمل بقرية الوادى لنقل المواطنين وتوفير طبية نساء بتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة وتوصل الكهرباء بشوارع القرية.

وأضاف السكرتير العام أنه سيتم الانتهاء من محطة معالجة الصرف الصحى بقرية خلال هذا العام والانتهاء من مشكلة الصرف الصحى بالقرية وسيتم رصف الطرق الداخلية القرية.

اللواء محمود عيس اثناء الاستماع الشكوى السيدات







الطرق بقرية الوادى







شوارع القرية الداخلية



