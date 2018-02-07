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الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:31 م
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صناعة المواد العازلة تبدأ إعداد استراتيجية لتطوير القطاع

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:01 م
صناعة المواد العازلة تبدأ إعداد استراتيجية لتطوير القطاع جانب من الاجتماع


كتبت – دانة الحديدى
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عقدت شعبة صناعة المواد العازلة بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات أول اجتماع للبدء فى اعددا أول استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع المواد العازلة فى مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وصرح الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس الشعبة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم 5 اعضاء من مجلس إدارة الشعبة بالاضافة إلى الاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين المتخصصين فى الصناعة.

حضر الاجتماع المهندس احمد عبد الحميد رئيس الغرفة و المهندس حاتم المنوفى المدير التنفيذى للجمعية ودعاء سليمة رئيس قطاع مواد الباء بمركز تحديث الصناعة.

وأكد الدسوقى أن الهدف من الاستراتيجية هو عمل رؤية جديدة لانطلاقة الصناعة و جذب رؤس الاموال للاستثمار فى القطاع ووضع اجندة أعمال لوضع حلول موضوعية لمواجهة التحديات التى تقف حائلاً امام زيادة الاستثمارات وتنمية الصادرات.

 

 


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المواد العازلة

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