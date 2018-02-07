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صحة فوه بكفر الشيخ تدشن حملتها الدعائية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأربعاء، 07 فبراير 2018 07:00 ص
صحة فوه بكفر الشيخ تدشن حملتها الدعائية للتطعيم ضد شلل الأطفال حملة التطعيم لشلل الاطفال


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تنطلق الحملة الدعائية لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال تبدأ الأحد المقبل، الموافق 11 فبراير الجارى، ولمدة أربعة أيام، لتطعيم حوالى 26 ألف طفل من سن يوم وحتى خمس سنوات، ببندر وقرى مركز فوه، بمقر الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومركز رعاية الأمومة والطفولة.

وأكد الدكتور أحمد المصرى، مدير الإدارة الصحية بفوه، أن الحملة تتكون من 98 فرقة تمريض ومراقبين صحيين وأطباء وإداريين ومشرفين بعدد أعضاء يتجاوز 300 فرد ستجوب الشوارع من منزل إلى منزل.

وأضاف المصرى لـ"اليوم السابع" تتمثل الحملة الدعائية لتوعية المواطنين بموعد وأهداف الحملة من خلال تعليق بانرات بالشوارع وتسيير سيارات بمكبرات صوت وندوات بأماكن تجمع المواطنين ويشارك فى الدعاية رائدات ريفيات وأخصائيين اجتماعيين ومراقبين صحيين وأطباء وأئمة المساجد من خلال خطبة الجمعة القادمة.

 


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