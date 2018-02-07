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صحة البحيرة تناقش إستراتيجية مواجهة التوالد الحشرى

الأربعاء، 07 فبراير 2018 12:00 ص
صحة البحيرة تناقش إستراتيجية مواجهة التوالد الحشرى جانب من الندوة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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عقدت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة هناء عطية مدير عام الإدارة بحضور مديري الإدارات الصحية ومسئولى الأمراض المتوطنة بالإدارات ومراجعى المعمل ورئيس تفتيش ناقلات الأمراض بالإدارات الصحية.

 

ناقش الاجتماع المستجدات الطارئة والخاصة بالأمراض المتوطنة والتى تشمل إستراتيجية وزارة الصحة لتغطية جميع قرى المحافظة لفحص ومكافحة التوالد الحشرى واستكمال أعمال حملة الدستوسيد والمكافحة ودور مديري الإدارات وتكليف مسئولى المتوطنة ورؤساء التفتيش من المديرية.


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