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شرطة النقل والمواصلات تضبط 4640 قرصا مخدرا داخل محطات القطار

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:25 م
شرطة النقل والمواصلات تضبط 4640 قرصا مخدرا داخل محطات القطار ضبط اقراص مخدرة


محمود عبد الراضى
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تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط شخصين وبحوزتهما 60 كيلو جرام من الكابلات النحاسية ، وضبط آخر وبحوزته 640 قرص مخدر والعثور على 4000 قرص مخدر داخل إحدى عربات القطارات.

 

فى البداية تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النقل بطنطا من ضبط ف . ا . أ ، 30 سنة ، أثناء تواجده بمحطة سبرباى بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته (640 قرص مخدر ) بقصد الإتجار .

 

فيما تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا من العثور على كرتونة أعلى أحد المقاعد بداخل العربة الأخيرة بقطار ( القاهرة / أسوان ) حال توقفه بقنا وبداخلها (4000 قرص مخدر ).

 

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شركات النقل  من ضبط شخصين أثناء تواجدهما بموقف أتوبيس عبود بالقاهرة ، وبحوزتهما جوال بداخله كابلات نحاس وزنت 60 كيلو جرام ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقتها من إحدى المواقع تحت الإنشاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال كل واقعة على حده ، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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مخدرات



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