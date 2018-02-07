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"س" & "ج".. كل ما تريد معرفته عن أبرز الهجمات الكيماوية بسوريا ؟

الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:16 م
"س" & "ج".. كل ما تريد معرفته عن أبرز الهجمات الكيماوية بسوريا ؟ ضحايا الهجمات الكيماوية بسوريا


كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات
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أفادت تقارير واردة من الداخل السورى، بأن هجمات كيميائية جديدة وقعت فى سوريا، وسط تصعيد مستمر فى الأعمال القتالية على عدة جبهات داخل البلاد.

ونددت الدول الكبرى بالهجمات الكيماوية الجديدة التى أسفرت عن عشرات القتلى من المدنيين فيما أرسلت الأمم المتحدة فريقا للتأكد من التقارير الورادة عن استخدام الكيماوى بسوريا.

 

ويقدم "اليوم السابع" فى شكل "س" و "ج " تفاصيل الهجمات الكيماوية فى سوريا.
 

ما تفاصيل الهجوم الكيماوى الأخير؟
 

أثارت تقارير حول حالات اختناق وعوارض ضيق تنفس فى محافظة أدلب قلقاً دولياً .

متى تجرأ مستخدم الأسلحة الكيماوية على إطلاقها فى سوريا؟
 

منذ بدء النزاع السورى فى مارس 2011، وأبرزها كان فى أغسطس 2013 ما أسفر عن مقتل المئات أرجاء سوريا.

ما موقف النظام السورى من تلك الهجمات الكيماوية؟
 

تنفى دمشق تنفيذ أى هجمات بالغازات السامة، وتؤكد أنها دمّرت ترسانتها الكيميائية فى العام 2013 إثر اتفاق روسى - أمريكى بعد الهجوم قرب العاصمة، ووقعت دمشق فى ذلك الوقت على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

هل لتنظيم داعش أى دور فى استخدام الأسلحة الكيماوية؟
 

بحسب تقرير للامم المتحدة، استخدم تنظيم داعش غازى الكلور والخردل عدة مرات بسوريا .

ما أبرز هجوم كيماوى فى سوريا ؟
 

فى أبريل2017، استهدف هجوم كيميائى بغاز السارين مدينة خان شيخون فى إدلب، وأسفر عن مقتل 87 شخصاً .

ما عدد الهجمات كيماوية الأخيرة بسوريا ؟
 

تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية عن الاشتباه بـ 6 هجمات كيميائية فى سوريا، خلال الشهر الماضى وحده، ومن أبرزها:

فى 13 يناير، أسفر هجوم يشتبه بأنه كيميائى بغاز الكلور عبر قصف صاروخى على منطقة بين مدينتى دوما وحرستا فى الغوطة الشرقية، عن ظهور عوارض ضيق تنفس واختناق لدى 7 مصابين تم إسعافهم .

فى 22 يناير، أصيب 21 مدنياً بينهم أطفال بعوارض اختناق وضيق تنفس بعد قصف على مدينة دوما المحاصرة شرق دمشق.

فى 5 فبراير، أصيب 11 مدنياً بحالات اختناق بعد قصف جوى نفذته قوات النظام السورى على مدينة سراقب فى شمال غرب سوريا .

ما رد فعل الدول الكبرى بعد تقارير أخيرة أفادت باستخدام الأسلحة الكيماوية؟
 

أدانت الولايات المتحدة، تنفيذ هجمات كيميائية باستخدام غاز الكلور و السارين، وأطلقت فرنسا بعد الهجوم فى 22 يناير مبادرة لمنع مستخدمى السلاح الكيميائى من الافلات من العقاب، وذلك بعد استخدام روسيا مرتين لحق الفيتو لمنع مواصلة تحقيقات دولية لكشف هوية مستخدمى هذا النوع من السلاح فى سوريا.

كيف تلقت منظمة حظر الأسلحة الهجمات الكيماوية فى سوريا؟
 

أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، أن بعثة تقصى حقائق تابعة لها مكلفة بتوضيح الوقائع المحيطة بمزاعم استخدام مواد كيميائية سامة، تحقق فى كل الادعاءات التى تتوافر فيها عناصر موثوقة، معبرة عن "قلق عميق" حول هذه التقارير الجديدة.

كشف تقرير بريطانى، عن استخدام تنظيم "داعش" الإرهابى، الأسلحة الكيماوية فى عملياته بسوريا والعراق، فى 52 عملية على الأقل منذ عام 2014 وحتى نهاية العام الماضى.


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