سفير الهند بالقاهرة: التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار





كتب محمد شرقاوى

قال سفير الهند بالقاهرة سانجاى باتتشاريا: إن الشاعر أحمد شوقى شارك فى صياغة النشيد الوطنى للهند، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار الهند فى وقت سابق ما ساهم فى زيادة التعاون بين البلدين، ووضع ركائز العلاقات بين البلدين خلال زيارته الأخير، كما أن لدينا مصالح استراتيجية مع الشرق الأوسط ومصر هى قلب المنطقة وبها قدر كبير من الفرص، متابعا أن العلاقات التجارية محور الاهتمام المشترك بين القيادتين بالبلدين، كما أن التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار وقابل للزيادة بشكل كبير، الهند لديها 500 شركة تعمل فى مصر بها نحو 35 ألف عامل مصر"، وأن مصر بوابة لأسواق فى البلدان العربية والأفريقية والآسيوية.

وأوضح السفير الهندى ، خلال حوار مع فضائية "أكسترا نيوز" أن الهند تؤمن بالقضية الفلسطينية وتقدم مساعدات للسلطة فى رام الله، وقدمت الهند عدة منح لها حل القضية الفلسطينية يحتاج لتسوية عادلة من خلال المفاوضات وحدة الصف الفلسطينى، وأن رئيس الوزراء سيقوم بزيارة فلسطين نهاية الشهر الجارى ويلتقى الرئيس محمود عباس، كما سيزور مصر لمناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن محاربة الإرهاب تحتاج إلى جهود كبيرة على المستوى الدولى.