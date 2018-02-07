سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-2-2018





كتبت- هبة حسام

تراجع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-2-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.72 جنيه للشراء، و 21.99 جنيه للبيع.



اليورو اليوم

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.9199 جنيه للشراء

22.0461 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.72 جنيه للشراء

21.99 جنيه للبيع



صرف اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك مصر



21.72 للشراء

21.99 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.72 للشراء

21.99 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.71 للشراء

21.90 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.71 للشراء

21.92 للبيع