سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-2-2018

سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-2-2018الأربعاء، 07 فبراير 2018 01:04 م
اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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تراجع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-2-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.72 جنيه للشراء، و 21.99 جنيه للبيع.
اليورو اليوم
وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.9199 جنيه للشراء
22.0461 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.72 جنيه للشراء
21.99 جنيه للبيع
صرف اليورو اليوم
سعر اليورو فى بنك مصر
21.72 للشراء
21.99 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.72 للشراء
21.99 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.71 للشراء
21.90 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.71 للشراء
21.92 للبيع
سعر اليورو اليوم
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