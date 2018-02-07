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سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-2-2018

الأربعاء، 07 فبراير 2018 01:04 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-2-2018 اليورو الأوروبى


كتبت- هبة حسام
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تراجع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-2-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.72 جنيه للشراء، و 21.99 جنيه للبيع.

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

21.9199 جنيه للشراء

22.0461 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

21.72 جنيه للشراء

21.99 جنيه للبيع

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

 21.72 للشراء

21.99  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.72  للشراء

21.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

21.71 للشراء

 21.90 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.71 للشراء

21.92 للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

 

 

 

 

 


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