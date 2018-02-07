سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-2-2018





كتبت- هبة حسام

واصل سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-2-2018، تراجعه أمام الجنيه المصرى، وجاء تراجع اليوم بشكل طفيف خاصة فى سعر الشراء الذى تراجع بقيمة قرشاً واحداً عن السعر الذى سجله ختام تعاملات الأمس.

وكانت العملة السعودية قد شهدت حالة من الاستقرار فى سعرها أمام الجنيه المصرية طوال الأسابيع القليلة الماضية، لتسجل انخفاضاً طفيفاً أمس، مواصلة هذا التراجع الذى حدث بشكل طفيف أيضاً اليوم.



سعر صرف الريال السعودى

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى خلال التعاملات اليومية، اليوم الثلاثاء، كالتالى...

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.6942 جنيه للشراء

4.7210 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع



الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.65 جنيه للشراء

4.70جنيه للبيع