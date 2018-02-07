video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رويترز: وزارة العدل الأمريكية تتهم سعودى بالكذب بشأن انضمامه للقاعدة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:09 ص
رويترز: وزارة العدل الأمريكية تتهم سعودى بالكذب بشأن انضمامه للقاعدة محكمة - أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت وزارة العدل الأمريكية إن اتهامات وجهت لرجل سعودى درس فى كلية للطيران بولاية أوكلاهوما مضيفة أنه كذب بشأن انضمامه إلى معسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة فى أفغانستان عام 2000.

وأضافت الوزارة فى بيان أن هيئة محلفين اتحادية أعادت عريضة تتضمن ثلاثة اتهامات ضد السعودى الذى يدعى نايف عبد العزيز (34 عاما) وذلك بعد أن ظهرت بصماته على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكى فى مخبأ للقاعدة بأفغانستان.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن الرجل الذى يعيش فى منطقة ويذرفورد بأوكلاهوما حصل على رخصة طيار خاصة فى نوفمبر 2016 لكنها سحبت منه العام الماضى لأن السلطات الاتحادية اعتبرته خطرا لأسباب تتعلق بخطف الطائرات أو الإرهاب.

وذكرت وزارة العدل أن شكوى جنائية كشف عنها النقاب أمس الثلاثاء توضح أن مكتب التحقيقات الاتحادى ألقى القبض على المتهم السعودى فى الخامس من فبراير شباط.

وجاء فى الشكوى أن مكتب التحقيقات الاتحادى وجد 15 بصمة للسعودى على طلب للالتحاق بمعسكر تدريب يعرف باسم الفاروق وهو أحد أهم مواقع التدريب التابعة للتنظيم المتشدد فى أفغانستان.

وأضافت الشكوى أنه كذب لدى الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بطلب استخراج تأشيرة سفر للولايات المتحدة ومن بينها سؤال عما إذا كان قد سبق له دعم أى تنظيم إرهابي.

وذكر البيان أن المتهم السعودى يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل اتهام من بين اتهامين بالغش فيما يتعلق بتأشيرة السفر والسجن لما يصل إلى ثمانى سنوات لاتهامه بالكذب بشأن انضمامه للإرهاب العالمي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ماذا بقى لم تفعله قطر".. موجة غضب تجتاح تويتر بعد دعوة"تدويل الحرمين".. "إلا الحرمين الشريفين" يتصدر بـ137 ألف تغريدة.. وزير الثقافة السعودى: لا ينكر جهود المملكة إلا من أعماه الغل.. ودعوات لتدخل عسكرى بالدوحة

وزارة العدل الأمريكية

القاعدة

الكذب

امريكا

السعودية



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة