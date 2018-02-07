رويترز: وزارة العدل الأمريكية تتهم سعودى بالكذب بشأن انضمامه للقاعدة





(رويترز)

قالت وزارة العدل الأمريكية إن اتهامات وجهت لرجل سعودى درس فى كلية للطيران بولاية أوكلاهوما مضيفة أنه كذب بشأن انضمامه إلى معسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة فى أفغانستان عام 2000.

وأضافت الوزارة فى بيان أن هيئة محلفين اتحادية أعادت عريضة تتضمن ثلاثة اتهامات ضد السعودى الذى يدعى نايف عبد العزيز (34 عاما) وذلك بعد أن ظهرت بصماته على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكى فى مخبأ للقاعدة بأفغانستان.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن الرجل الذى يعيش فى منطقة ويذرفورد بأوكلاهوما حصل على رخصة طيار خاصة فى نوفمبر 2016 لكنها سحبت منه العام الماضى لأن السلطات الاتحادية اعتبرته خطرا لأسباب تتعلق بخطف الطائرات أو الإرهاب.

وذكرت وزارة العدل أن شكوى جنائية كشف عنها النقاب أمس الثلاثاء توضح أن مكتب التحقيقات الاتحادى ألقى القبض على المتهم السعودى فى الخامس من فبراير شباط.

وجاء فى الشكوى أن مكتب التحقيقات الاتحادى وجد 15 بصمة للسعودى على طلب للالتحاق بمعسكر تدريب يعرف باسم الفاروق وهو أحد أهم مواقع التدريب التابعة للتنظيم المتشدد فى أفغانستان.

وأضافت الشكوى أنه كذب لدى الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بطلب استخراج تأشيرة سفر للولايات المتحدة ومن بينها سؤال عما إذا كان قد سبق له دعم أى تنظيم إرهابي.

وذكر البيان أن المتهم السعودى يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل اتهام من بين اتهامين بالغش فيما يتعلق بتأشيرة السفر والسجن لما يصل إلى ثمانى سنوات لاتهامه بالكذب بشأن انضمامه للإرهاب العالمي.