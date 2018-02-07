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رئيس هيئة الأركان الأمريكى: بدء التحضير للعرض العسكرى بعد تعليمات ترامب

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:10 م
رئيس هيئة الأركان الأمريكى: بدء التحضير للعرض العسكرى بعد تعليمات ترامب الجنرال جو دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكى


بانكوك (أ ف ب)
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أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكى، الاربعاء، بدء التحضير للعرض العسكرى الذى أمر به الرئيس دونالد ترامب، وهو المطلب غير التقليدى الذى اثار انتقادات وتشبيه سلوكه بسلوك انظمة مستبدة.

وقال الجنرال جو دانفورد للصحفيين خلال زيارة الى بانكوك "إنى على علم بطلب الرئيس ونحن فى مراحل التخطيط الأولية لتنفيذ توجيهات الرئيس".

ودانفورد أول مسؤول عسكرى كبير يتطرق علنا الى رغبة الرئيس بإجراء عرض عسكرى كبير وهو ما أكده البيت الأبيض الثلاثاء.

ولم يرد الجنرال على سؤال حول ما اذا كان ذلك يعد استخداما جيدا للموارد العسكرية، وعادة ما تخصص اميركا عروضها العسكرية لاحياء انتهاء نزاعات مثل "عرض النصر الوطني" الذى ترأسه الرئيس جورج دبليو بوش فى 1991 فى واشنطن للاحتفال بانتهاء حرب الخليج.

وقد يلقى طلب ترامب قبولا واسعا بين العديد من الاميركيين لكنه اثار ايضا انتقادات من معارضين قالوا انه تبذير للأموال ويشبه الفعاليات التى تنظمها انظمة استبدادية.

والتقى دانفورد نظيره التايلاندى تارنشيان سريسوان ووزير الدفاع براويت مونغسوان ورئيس المجلس العسكرى برايوت شان-او-تشا.

واستؤنفت العلاقات بين واشنطن وبانكوك بعد توقفها فى اعقاب انقلاب 2014، وقال دانفورد انه يتطلع لمواصلة العلاقات العسكرية بين البلدين.


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