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رئيس مدينة دمياط: 4 آلاف مقهى بدون ترخيص افتتحت عقب ثورة يناير

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:00 ص
رئيس مدينة دمياط: 4 آلاف مقهى بدون ترخيص افتتحت عقب ثورة يناير


دمياط عبده عبد البارى
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قال اللواء هشام عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط، إن هناك أكثر من 4 آلاف مقهى بدون ترخيص تم افتتاحه عقب ثورة 25 يناير. مضيفا أن حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حررت العديد من المحاضر للمخالفات والإشغالات على مدار الفترة الماضية.

وأكد عثمان لـ"اليوم السابع": نستطيع إغلاق المقاهى المخالفة ولكننا نراعى الظروف الاقتصادية للعاملين فى تلك المقاهى مؤكدا أن متوسط أعداد المقهى الواحد تتخطى 10 عمال وكل واحد فيهم مسئول عن بيت وأسرة.

مضيفا مادامت تلك المقاهى لا تشكل خطرا على المواطنين والمارة ولا تشغل الأرصفة فلن نغلقها، أما إذا مثلت تلك المقاهى أى خطورة على المواطنين فسيتم التعامل معها بكل حزم، مشيرا إلى أنه تم غلق مقهى على كورنيش النيل بجوار سنترال دمياط عقب تلقى شكاوى بقيام رواد تلك المقهى بمضايقات للمارة وخاصة من السيدات.

 


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