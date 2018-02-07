رئيس مجلس إدارة دار التحرير: طفرة جديدة لبوابة الجمهورية الأسبوع القادم





كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق طفرة جديدة للبوابة الإلكترونية للجمهورية "الجمهورية أونلاين" من ناحية الشكل والمضمون، برئاسة الكاتب الصحفى عبدالنبى الشحات رئيس تحرير بوابة "الجمهورية" فى إطار التطوير الذى تنتهجه المؤسسة للارتقاء بكل مايقدم للقارئ.





واضاف "سليم" فى بيان له، أنه تم إطلاق البث التجريبى لبوابة الجمهورية خلال هذا الأسبوع ووضع اللمسات الأخيرة على التصميم الجديد بصورة تواكب الطفرة التى تشهدها الصحافة الرقمية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدريبات مكثفة للزملاء بالبوابة لإحداث نقلة فى الخدمات المقدمة للقارئ بما يتناسب مع أسم وتاريخ مؤسسة دار التحرير.



ونوه رئيس مجلس إدارة دار التحرير إلى أنه سيشهد إطلاق البث الجديد لبوابة الجمهورية بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ولفيف من الوزراء والقيادات الصحفية.





وقال الكاتب الصحفى عبدالنبى الشحات ،رئيس تحرير بوابة الجمهورية الالكترونية، أن الاسبوع المقبل سوف تخرج بوابة الجمهورية بتطوير شامل يشكل نقلة حقيقية فى الصحافة الالكترونية، لافتا إلى أنه لأول مرة ستعتمد البوابة على ثقافة الأخبار المصورة فضلاً عن استحداث أبواب جديدة مثل الـ "لايف أستيل" المعنى بتقديم خدمات لأول مرة تهم المرأة والطفل وتغوص فى أعماق الأسرة المصرية بشكل غير مسبوق لرصد كل اهتماماتها بالصوت والصورة.





واوضح "الشحات" أنه تم استحداث باب جديد بعنوان "وصل صوتك على الواتس آب" خصص له رقم سيعلن على الموقع خلال الساعات القليلة القادمة لرصد واستقبال مشكلات وهموم وآمال وطموحات المواطن أينما كان على مستوى الجمهورية بالصوت والصورة.