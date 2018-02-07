video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس قطاع الأمن العام يتفقد ويفتتح عددًا من المنشآت الشرطية بالغربية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 01:15 ص
رئيس قطاع الأمن العام يتفقد ويفتتح عددًا من المنشآت الشرطية بالغربية اللواء جمال عبد الباري رئيس قطاع الأمن العام


الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

افتتح اللواء جمال عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عددا من المنشأت الشرطية الجديدة بمحافظة الغربية، بحضور  اللواء محمد جبر مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، واللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بوسط الدلتا، ومساعدو مدير أمن الغربية.

وعقب الافتتاحات اجتمع" عبد الباري" بقيادات الأمن بالغربية لبحث أخر المستجدات والخطط الأمنية لتأمين المنشأت الحيوية والكنائس فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد وزير الداخلية يستعرض الخطط الأمنية مع قيادات الوزارة الغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

رئيس قطاع الامن العام



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة