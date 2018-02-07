رئيس قطاع الأمن العام يتفقد ويفتتح عددًا من المنشآت الشرطية بالغربية

رئيس قطاع الأمن العام يتفقد ويفتتح عددًا من المنشآت الشرطية بالغربيةالأربعاء، 07 فبراير 2018 01:15 ص
اللواء جمال عبد الباري رئيس قطاع الأمن العام
الغربية – عادل ضرة
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افتتح اللواء جمال عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عددا من المنشأت الشرطية الجديدة بمحافظة الغربية، بحضور اللواء محمد جبر مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، واللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بوسط الدلتا، ومساعدو مدير أمن الغربية.
وعقب الافتتاحات اجتمع" عبد الباري" بقيادات الأمن بالغربية لبحث أخر المستجدات والخطط الأمنية لتأمين المنشأت الحيوية والكنائس فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
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