رئيس حى الزيتون يحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية بعقار مخالف بشارع زغلول





كتب سيد الخلفاوى

حذر اللواء هشام عبد الحميد رئيس حي الزيتون بالقاهرة، الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بالحى من الشراء من العقار المخالف بشارع زغلول بنطاق الحى والمكون من 14 دور، لخطورته على السكان، مشيرا إلى أنه صادر له قرار إزالة.

تواضاف رئيس حى الزيتون، فى تصريحات صحفية، ان ذلك يأتي ضمن خطط الحي لمواجهة مخالفات المبانى الغير مرخصة أو البناء فوق الرخصة، مشيرا الي ان العقار المذكور رقمه 25/21 شارع زغلول والصادر له قرارات إزالة أرقام ( 9976 ، 9999 ، 10876 ، 11612 ، 12652 ، 13169 ، 2016 ، 698 ، 1709 ، 2483 ، 3593 ، 6043 ) لسنة 2017 على العقار المكون من 14 دور والذى يحمل رقم 25/21 شارع زغلول وقد تم إعداد الدارسة الأمنية من قبل قسم شرطة الزيتون بعد عدة إستعجالات بتاريخ ( 5/6/2017 ، 11/10/2017 ، 22/10/2017 ، 19/11/2017 ) هذه الإستعجالات لإتمام الدارسة الأمنية وعمل الإزالة.

وحذر عبد الحميد المواطنين من سكان حى الزيتون بعدم التعامل مع هذا العقار حرصاً على أرواحكم و أموالكم.