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رئيس القابضة للتشييد: 12 مليار جنيه إيرادات العام المالى 2016-2017

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:00 ص
رئيس القابضة للتشييد: 12 مليار جنيه إيرادات العام المالى 2016-2017 المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير


كتب عبد الحليم سالم
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أكد المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه من المنتظر عقد الجمعية العامة للشركة لمناقشة ميزانية العام المالى 2016-2017 برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام خلال أيام .

وأضاف حجازى لـ"اليوم السابع"، أن الأرباح بلغت 1.23 مليار جنيه بزيادة 50% عن العام المالى 2015-2016، فيما بلغت الإيرادات 12 مليار جنيه بارتفاع 20% عن العام المالى 2015-2016 .

وقال إن الشركات نجحت فى تجاوز الآثار السلبية لقرار التعويم من خلال زيادة حجم النشاط المنفذ .

 وتعد الشركة القابضة للتشييد والتعمير ( شركة مساهمة قابضة مصرية ) خاضعة للقانون 203 لسنة 1991من أكبر الشركات التى تعمل فى مجال التشييد والبناء فى مصر . وقد مارست الشركة القابضة مسئولياتها منذ عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التى تحكم إطارها وعملها وانتهت إلى اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى ظل النظام الاقتصادى الجديد والذى يعتمد على آليات السوق وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة على المنافسة .

كما تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير عدد (20) شركة منها تسعة شركات مقاولات، شركة أساسات ، شركة تصميمات واستشارات هندسية وثلاث شركات اسكان وشركتان مقاولات كهرباء و شركة إدارة مشروعات زراعية، وبالإضافة إلى عدد 3 شركات تم عودتها للدولة باحكام قضائية وتبعت الشركة القابضة للتشييد والتعمير وهى شركات: عمر افندى والشركة العربية للتجارة الخارجية والشركة المتحدة للتجارة .


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