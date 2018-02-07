رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تؤكد براءتها من الفساد قبيل محاكمتها

رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تؤكد براءتها من الفساد قبيل محاكمتهاالأربعاء، 07 فبراير 2018 07:16 م
خالدة ضياء زعيمة المعارضة فى بنجلاديش
أ ش أ
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أكدت خالدة ضياء زعيمة المعارضة فى بنجلاديش ورئيسة الوزراء السابقة، اليوم الأربعاء براءتها من تهم الفساد الموجهة إليها، مؤكدة أنها مدفوعة سياسيا.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن تصريحات ضياء تأتى قبل يوم من إصدار محكمة مختصة بقضايا الفساد حكمها ضد ضياء بشأن قضية فساد تتضمن مؤسسة خيرية.
وكانت الشرطة فى العاصمة (داكا) قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض حظر على التجمعات العامة قبيل الحكم، فيما أكد مسؤولون من حزب ضياء أن الشرطة احتجزت المئات من داعميها كجزء من حملة قمعية.
يذكر أن خالدة ضياء شغلت منصب رئيسة وزراء بنجلاديش خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1996، ثم تولت المنصب مرة أخرى بين عامى 2001 و2006.
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