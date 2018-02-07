رئيسة تايوان تتفقد المناطق المتضررة من الزلزال

رئيسة تايوان تتفقد المناطق المتضررة من الزلزالالأربعاء، 07 فبراير 2018 09:02 ص
أضرار زلزال تايوان
تايبيه (أ ش أ)
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تفقدت رئيسة تايوان تساى إنج-ون اليوم الأربعاء، المناطق التى ضربها الزلزال فى وقت متأخر من الليلة الماضية، كما توجهت إلى المستشفيات لزيارة المصابين جراء الهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن رئيسة تايوان تفقدت مراكز الإيواء والإغاثة التى يتواجد بها الأشخاص المتضررون من الهزة الأرضية القوية التى أعقبها هزات ارتدادية عديدة، وتعهدت بتقديم المساعدات اللازمة لاستعادة المواطنين لحياتهم الطبيعية.
وأعلنت السلطات التايوانية إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية فى مدينة "هوالين" فى أعقاب الهزة الأرضية التى تسببت فى حدوث أضرار مادية على نطاق واسع.
وكانت حصيلة ضحايا الزلزال قد ارتفعت لتصل إلى 4 قتلى و220 مصابا وأكثر من 140 مفقودا.
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