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رئيسة القومى للمرأة تفتتح اليوم اللقاء الإقليمى الأول لحملة "صوتك لمصر بكرة"

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:00 ص
رئيسة القومى للمرأة تفتتح اليوم اللقاء الإقليمى الأول لحملة "صوتك لمصر بكرة" د. مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة


كتب محمود راغب
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تتجه الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البحيرة، لعقد اللقاء الإقليمى الأول فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة" والذى يستهدف محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ .

 

ويأتى اللقاء بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتورة نسرين بغدادى ونشوى الحوفى عضوتى المجلس، وعدد غفير من السيدات من محافظات البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ.

 

وتستهدف حملة "صوتك لمصر بكرة" حث السيدات على المشاركة بإيجابية والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات لبناء الوطن، كما يعرض اللقاء رسائل الحملة، ويناقش الإجراءات القانونية المنظمة للحملة الانتخابية، وكيفية إدلاء الناخب بصوته بطريقة صحيحة، والمحظورات الواجب تجنبها.


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