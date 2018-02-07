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دفن جثث 15 إرهابيا فى مقابر الصدقة بالإسماعيلية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:28 م
دفن جثث 15 إرهابيا فى مقابر الصدقة بالإسماعيلية جثة - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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قال مصدر طبى، بأنه تم اليوم الأربعاء إخلاء ثلاجة مستشفى الاسماعيلية العام، من عدد من جثث الإرهابيين المودعين بمشرحة المستشفى، والذين قتلو فى عمليات ضد الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء وشرق قناة السويس.
 
وأضاف المصدر، بأن النيابة العامة صرحت بدفن الجثث، الذى يبلغ عددهم 15 جثة، عقب التحفظ عليهم بمشرحة المستشفى العام، وأخذ عينات الحمض النووى "D.N.A”.
 
وأشار المصدر، إلى أنه تم دفن 15 جثة للإرهابيين بمقابر الصدقة بالإسماعيلية، بعد إجراء محضر تنسيقي عقب إصدار قرار النيابة العامة المختصة.
 
 
 

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